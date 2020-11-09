🍺 Разработали проект по маркировке пива

С 1 апреля 2021 по 28 февраля 2022 пройдет эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков.
На федеральном портале опубликовали проект соответствующего Постановления Правительства.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил начать эксперимент по цифровой маркировке пива. Основная цель проекта — защита прав потребителей.
Участники оборота участвуют в эксперименте на добровольной основе.
Перечень видов пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке в рамках эксперимента
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Код ОКПД 2
Наименование товарной позиции
Код
Наименование товарной позиции
Код
Пиво солодовое
2203 00 010 0
Пиво крепостью
пиво крепостью свыше 8,6 %
11.05.10.120
11.05.10.130
Прочее пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л
или менее
2203 00 090 0
Пиво солодовое
в сосудах емкостью более 10 л
2203 00 100 0
Безалкогольное пиво
2202 91 000 0
Пиво крепостью
напитки брожения прочие
11.05.10.110
11.07.19.129
Прочее пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л
или менее (в части пивных напитков)
2203 00 090 0
Напитки, изготавливаемые
11.05.10.160
Сидр и грушевый сидр игристые
2206 00 310 0
Сидры, пуаре
11.03.10.211
11.03.10.212
Сидр и грушевый сидр неигристые,
2206 00 510 0
Сидр и грушевый сидр неигристые,
2206 00 810 0
Прочие напитки игристые
2206 00 390 1
Напитки слабоалкогольные брожения
11.03.10.210
Прочие напитки неигристые,
2206 00 590 1
Медовуха, напитки слабоалкогольные брожения прочие
11.03.10.213
11.03.10.219
Прочие напитки неигристые,
2206 00 890 1
Прочие спиртные напитки, в сосудах емкостью 2 л
2208 90 690 1
Слабоалкогольная продукция, напитки слабоалкогольные прочие, не входящие в группу «напитки слабоалкогольные брожения», напитки медовые,
11.01.10.400
11.03.10.300
11.03.10.400
Прочие спиртные напитки, в сосудах емкостью более 2 л
2208 90 780 1