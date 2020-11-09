Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🍺 Разработали проект по маркировке пива

С 1 апреля 2021 по 28 февраля 2022 пройдет эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков.

На федеральном портале опубликовали проект соответствующего Постановления Правительства.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил начать эксперимент по цифровой маркировке пива. Основная цель проекта — защита прав потребителей.

Участники оборота участвуют в эксперименте на добровольной основе.

Перечень видов пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, подлежащих маркировке в рамках эксперимента

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Код ОКПД 2

Наименование товарной позиции

Код

Наименование товарной позиции

Код

Пиво солодовое
‎в сосудах емкостью 10 л или менее,
‎в бутылках

2203 00 010 0

Пиво крепостью
‎от 0,5 % до 8,6 % включительно,

пиво крепостью свыше 8,6 %

11.05.10.120

11.05.10.130

Прочее пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л

или менее
‎(за исключением пивных напитков)

2203 00 090 0

Пиво солодовое

в сосудах емкостью более 10 л

2203 00 100 0

Безалкогольное пиво

2202 91 000 0

Пиво крепостью
‎до 0,5 %,

напитки брожения прочие

11.05.10.110

11.07.19.129

Прочее пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л

или менее (в части пивных напитков)

2203 00 090 0

Напитки, изготавливаемые
‎на основе пива (напитки пивные)

11.05.10.160

Сидр и грушевый сидр игристые

2206 00 310 0

Сидры, пуаре

11.03.10.211

11.03.10.212

Сидр и грушевый сидр неигристые,
‎в сосудах емкостью
‎2 л или менее

2206 00 510 0

Сидр и грушевый сидр неигристые,
‎в сосудах емкостью более 2 л

2206 00 810 0

Прочие напитки игристые
‎с фактической концентрацией спирта не более
‎7 об.%

2206 00 390 1

Напитки слабоалкогольные брожения

11.03.10.210

Прочие напитки неигристые,
‎в сосудах емкостью
‎2 л или менее,
‎с фактической концентрацией спирта не более
‎7 об.%

2206 00 590 1

Медовуха, напитки слабоалкогольные брожения прочие

11.03.10.213

11.03.10.219

Прочие напитки неигристые,
‎в сосудах емкостью более 2 л,
‎с фактической концентрацией спирта не более
‎7 об.%

2206 00 890 1

Прочие спиртные напитки, в сосудах емкостью 2 л
‎или менее,
‎с фактической концентрацией спирта не более
‎7 об.%

2208 90 690 1

Слабоалкогольная продукция, напитки слабоалкогольные прочие, не входящие в группу «напитки слабоалкогольные брожения», напитки медовые,
‎за исключением медовухи

11.01.10.400

11.03.10.300

11.03.10.400

Прочие спиртные напитки, в сосудах емкостью более 2 л
‎с фактической концентрацией спирта не более
‎7 об.%

2208 90 780 1

 

⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама