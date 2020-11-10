Как перевести кВт в лошадиные силы для целей транспортного налога

Пункт 1 статьи НК предусматривает установление налоговых ставок по транспортному налогу законами субъектов РФ в зависимости от мощности двигателя автомототранспортного средства, выраженной как в лошадиных силах, так и в кВт.

Конкретные значения налоговых ставок в зависимости от мощности двигателя автомототранспортного средства, выраженной в лошадиных силах и в кВт, имеются в региональных законах о налоге.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-4-21/17774@ от 29.10.2020 в ответ на запрос ЦБ о «переводном коэффициенте» (кВт в лошадиные силы) для целей применения налоговой базы по транспортному налогу.

Налоговики рекомендуют рассматривать общеизвестные обстоятельства:

при перерасчете мощности двигателя в киловаттах в лошадиные силы используется соотношение 1 киловатт-час = 1,35962 лошадиные силы.