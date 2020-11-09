Банки начинают тестрировать открытие счетов по видеосвязи

Российские банки планируют протестировать открытие счетов новым клиентам с помощью видео-конференц-связи без посещения отделения.

Национальный совет финансового рынка направил заявку в Центробанк на пилотирование технологии в его регуляторной «песочнице», рассказал РБК председатель НСФР Андрей Емелин. Совет уже получил предварительное одобрение заявки от департамента финансовых технологий ЦБ, а на следующей неделе должно состояться обсуждение деталей

В пилотировании проекта принимают участие 18 банков, в том числе Сбербанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, QIWI, БКС Банк, Делобанк, «Зенит» и другие. На первом этапе видеосвязь предлагается использовать для открытия счетов людям с ограниченными возможностями, а также счетов для получения зарплат и социальных выплат.

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Остаток по таким счетам не будет превышать 100 тыс. руб., а ежемесячный объем операций — 60 тыс. руб.

В перспективе технологию с использованием видеосвязи предполагают расширить и использовать для открытия счетов для оплаты услуг ЖКХ, связи, для проверки клиентов (физических и юридических лиц) при заключении договоров обслуживания, для проверки личности клиентов — физических лиц в процессе принятия решения по кредитным заявкам, поступившим из цифровых каналов, а также для проверки пользователей краудфандинговых платформ, марткеплейсов и т.д.

Как происходит общение с клиентом через видеосвязь

Сначала клиент должен через сайт банка подать заявку на сеанс видеосвязи и оставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН, номер телефона и почтовый адрес для идентификации или дать разрешение на использование персональных данных, которые содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации (при наличии подтвержденной записи на портале госуслуг).