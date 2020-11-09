Титов просит Генпрокуратуру централизовать запросы для торговых сетей

Борис Титов попросил Генерального прокурора о централизованном сборе информации у торговых сетей в рамках «коронавирусной» проверки.

Бизнес-омбудсмен обратился к Генеральному прокурору Краснову с предложением рассмотреть возможность централизованного направления требований о предоставлении информации, которые в рамках проверки ценообразования на продовольственные товары первой необходимости направляются в адрес крупнейших торговых сетей.

Поводом для письма стало обращение к Уполномоченному от одной из крупнейших торговых сетей России.

📌 Реклама

В обращении говорится, что, начиная с 21 сентября, в компании фиксируется резкий рост числа запросов со стороны территориальных органов прокуратуры о предоставлении отчетности и первичных документов по закупкам товаров.

«Указанные запросы характеризуются сжатыми сроками ответа, — подчеркивается в обращении. — Между тем вся информация находится в информационной системе центрального офиса. Выгрузка, подготовка и передача данных по запросам в каждый из территориальных органов Генеральной прокуратуры приводит к множественному дублированию и требует значительных технологических и временных ресурсов, в том числе для ручной выборки и сканирования первичных документов. Просим рассмотреть возможность установления единого, централизованного порядка предоставления информации в едином формате в разбивке по интересующим Генпрокуратуру регионам».

«Такой порядок показал свою эффективность в период ажиотажного спроса в марте-апреле 2020 года, когда федеральные торговые сети централизованно предоставляли информацию об актуальных ценах на социально значимые товары в Минпромторг России для последующей передачи в государственные органы власти всех уровней», — резюмируется в обращении.

«Буду признателен за организацию взаимодействия с заявителем по линии органов прокуратуры», — говорится в письме Бориса Титова в адрес Игоря Краснова.