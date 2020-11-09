Путин подписал закон о фиксированном налоге с КИК

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении фиксированного налога для владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК).

Фиксированная сумма прибыли устанавливается в размере 38 460 000 рублей за налоговый период 2020 года, 34 000 000 рублей за последующие налоговые периоды начиная с 2021 года вне зависимости от количества КИК. Т.е. ежегодный налог составит 5 млн рублей (с учетом будущей ставки НДФЛ 15%).

Для перехода на новый «фиксированный» режим уведомление в налоговые органы будет необходимо подать в срок до 1 февраля 2021 года (в отношении доходов 2020 года), или до 31 декабря 2021 года или последующих лет (для его использования в дальнейшем).

Новый режим не освобождает контролирующих лиц от обязанности подачи уведомлений о КИК, но дает возможность не предоставлять в налоговые органы финансовую отчетность и иные документы, не тратить время и деньги на консультантов для правильного расчета прибыли, которую необходимо включить в декларацию, а также зафиксировать свои расходы на уплату налога с прибыли КИК.

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При этом поправки содержат новые для владельцев КИК нормы о штрафах, которые, вероятно, усложнят сохранение старого режима.

Так, в пять раз (со 100 тыс. до 500 тыс. руб.) увеличиваются штрафы за отказ и иное уклонение от подачи в налоговые органы финансовой отчетности или документов (при отсутствии отчетности) КИК и аудиторского заключения, а также за непредставление в срок уведомления о контролируемых компаниях. Вводится также новый штраф в размере 1 млн руб. за непредставление документов, затребованных налоговыми органами (в частности — для подтверждения освобождения прибыли КИК от налогообложения), уведомления о выявленной контролируемой компании или, в определенных случаях — финансовых документов КИК.

Федеральный закон от 09.11.2020 № 368-ФЗ официально опубликован.