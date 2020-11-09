Урегулировали пенсионное обеспечение трудящихся в странах ЕАЭС

Подписан Федеральный закон № 354-ФЗ от 09.11.2020, которым ратифицировано Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза.

Соглашение распространяется на граждан государств — членов ЕАЭС, к которым относятся Республика Армения, Республика Белоруссия, Республика Казахстан, Киргизская Республика и Российская Федерация.

В соответствии с Соглашением государство — член Союза выплачивает трудящемуся пенсию исходя из его стажа работы, приобретённого на территории этого государства. При этом формирование пенсионных прав трудящегося и назначение ему пенсии осуществляются на тех же условиях, что и для граждан этого государства.

В случае если стажа работы, приобретённого на территории одного государства — члена Союза, недостаточно для возникновения у трудящегося права на пенсию в соответствии с законодательством этого государства, допускается учёт стажа работы, приобретённого трудящимся на территориях других государств — членов Союза (за исключением случаев, когда такой стаж работы совпадает по времени).

Соглашением установлено, что назначение и выплата пенсии в соответствии с законодательством одного государства — члена Союза не влияют на право трудящегося на одновременное назначение и выплату ему пенсии согласно законодательству другого государства — члена Союза.