За ошибки со ставкой НДФЛ 15 % первое время налоговых агентов штрафовать не будут

Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект № 1022669-7 о прогрессивной шкале НДФЛ (ставке 15 % при доходе свыше 5 млн. рублей).

Ко второму чтению проект несколько изменили.

В частности, там прописали освобождение от ответственности налоговых агентов за ошибки с НДФЛ 15 %.

Поясним, речь идет о санкциях статьи 123 НК за неправомерное неудержание или неперечисление (неполное удержание или перечисление). В общем случае это карается штрафом в 20 % от суммы налога.

Проект предусматривает, что налоговый агент освобождается от ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 123 НК в отношении сумм по ставке 15 % за отчетный период первый квартал 2021 года, а также от уплаты соответствующих сумм пеней, в случае самостоятельного перечисления налоговым агентом в бюджет налога в срок до 1 июля 2021 года.

То есть если агент ошибся в 1 квартале 2021 года, то он может до 1 июля 2021 года уплатить неудержанный налог (за свой счет), при этом даже не уплачивая пени. В этом случае штрафа не будет.

Кстати, специально для этого случая не будет применяться норма п. 9 ст. 226 НК о запрете агенту платить НДФЛ за свой счет.