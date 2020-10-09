НДФЛ 13 % и 15 %: обзор нового законопроекта

В общем случае обычные трудовые доходы россиян облагаются НДФЛ по ставке 13 % независимо от размера заработка. Но это пока. Скоро ситуация изменится и появится градация ставки по уровню дохода.

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект № 1022669-7 «О внесении изменений в часть вторую НК в части налогообложения доходов физлиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период».

Проект правительственный, разработать его поручал Президент Владимир Путин. Поэтому шансы быть принятым у этого проекта более чем высокие.

Кто, как, когда будет платить НДФЛ 15 % вместо 13 % — давайте разбираться.

Доход (налоговая база)

Вводится понятие основной налоговой базы.

Сейчас в статье 210 НК прописано, что отдельно от остальных доходов, облагаемых по ставке 13 %, учитывается налоговая база по доходам от долевого участия.

Проект предписывает учитывать отдельно сразу несколько налоговых баз, облагаемых НДФЛ 13 % и 15 %.

Налоговые базы будут перечислены в пункте 2.1 статьи 210 НК:

по доходам от долевого участия;

по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей;

по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами;

по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;

по операциям займа ценными бумагами;

по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества;

по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете;

по доходам в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании;

по иным доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка 13 % ( основная налоговая база ).

В общем, если доход физлица не от ценных бумаг, долевого участия, операций РЕПО и т.д. и т.п., то это будет основная налоговая база.

Точно также отдельно надо будет учитывать доходы из примерно такого же списка, но уже для нерезидентов по ставке 30 %.

Ставки

Сейчас в пункте 1 статьи 224 НК сказано о ставке для резидентов 13 %. Будет градация:

13 % — если сумма налоговых баз составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей;

650 тысяч рублей и 15 % суммы налоговых баз, превышающей 5 миллионов рублей — если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК, за налоговый период составляет более 5 миллионов рублей.

Такое налогообложение будет для всех доходов резидентов (если они не облагаются по другим ставкам).

Что касается нерезидентов, то ставки 13 % и 15 % будут применяться при аналогичном доходе. Речь идет о случаях, когда доход нерезидента облагается не по ставке 30 %, а по иной ставке (иностранцы на патенте, ВКС, беженцы).

Какие доходы не будут облагать по ставке 15 %

Отдельно в статье 224 НК пропишут, что доходы от продажи недвижимости или от получения ее в дар для резидентов РФ будут облагаться по ставке 13 %.

То есть, продавая квартиру даже за много миллионов, не стоит опасаться прогрессивной шкалы налогообложения. Ставка будет 13 %.

Как считать НДФЛ

Если сумма налоговых баз, о которых мы говорили выше (перечисленных в пункте 2.1 статьи 210 НК), меньше 5 миллионов, то налог будет равен 13% от суммы этих налоговых баз.

Если сумма этих налоговых баз больше 5 миллионов, то налог считается так (цитируем проект):

«...как сумма 650 тысяч рублей и величины, равной адвалорной налоговой ставке, установленной абзацем третьим пункта 1 статьи 224 НК (15%), процентной доли уменьшенной на 5 миллионов рублей суммы налоговых баз.»

Сейчас налоговые агенты считают НДФЛ с доходов нарастающим итогом с зачем ранее исчисленного налога. Но к доходам от долевого участия (дивидендам) это правило не применяется. По ним налог считают отдельно по каждой выплате.

Теперь это исключение для дивидендов отменяется. Налоговые агенты будут считать НДФЛ для дивидендов по тому же алгоритму, что и по зарплате.

Как платить НДФЛ

Теперь у налоговых агентов будет больше платежек по НДФЛ.

Сейчас налоговые агенты перечисляют в бюджет совокупную сумму налога. Потом будет по-другому.

Если на момент уплаты налога в бюджет сумма налога, исчисленная и удержанная у налогоплательщика, рассчитанная нарастающим итогом с начала года, составляет менее 650 тыс. рублей или равна 650 тысячам руб. — уплата налога производится как обычно, одной платежкой.

Если на момент уплаты налога в бюджет сумма налога, исчисленная и удержанная у налогоплательщика, рассчитанная нарастающим итогом с начала налогового периода, превысила 650 тыс. рублей — уплата налога производится двумя частями: отдельно сумма налога в части, недостающей до 650 тыс. рублей, относящаяся к части налоговой базы до 5 млн рублей, и отдельно часть суммы налога, превышающая 650 тыс. рублей, относящаяся к части налоговой базы, превышающей 5 млн рублей.

Физлица, которые будут уплачивать налог самостоятельно, также должны делать это разными платежами — с дохода до 5 млн. и с дохода свыше 5 млн. рублей.

Что будет делать ФНС

Если сумма налога, исчисленная налоговиками, окажется меньше той, которая была уплачена за данного налогоплательщика, придется доплатить. ИФНС пришлет уведомление. Уплатить налог надо будет до 1 декабря.

Цель

Законопроект направлен на создание дополнительного источника финансовых средств на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

Ранее Владимир Путин говорил, что доходы от введения повышенной ставки (порядка 60 млрд рублей в год) должны быть «окрашены»: использоваться «целевым образом на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций».

Когда проект станет законом

Применяться новый порядок налогообложения будет с 2021 года. Правительство очень торопилось внести проект в Госдуму, чтобы он успел пройти все стадии (три чтения в ГД, одобрение Советом Федерации и подписание Президентом). Данный проект сразу в спешном порядке был внесен в Госдуму без размещения его на федеральном портале для общественного обсуждения.

Более того, по сути проект еще «сырой», там не прописаны некоторые нюансы, например, как именно налоговики будут самостоятельно пересчитывать налог, если доход в общей сумме более 5 млн. рублей получен от разных налоговых агентов.

В пояснительной записке сообщается, что процесс администрирования доходов будет в высокой степени автоматизирован.

Кроме того, сейчас еще в Правительстве будет решаться вопрос об установления перечня доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 15 %. Возможно какие-то доходы выведут из-под повышенной ставки.

Согласно поручению правительства, до 20 октября 2020 года Минфин должен доложить о результатах проработки данного вопроса и представитьпри необходимости поправки в законопроект. Мы следим за продвижением документа и будем держать в курсе изменений наших читателей.