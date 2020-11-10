В службу поддержки «Авито» стали в три раза реже жаловаться на действия мошенников

В три раза снизилось число обращений в службу поддержки онлайн-платформы «Авито» от пользователей, обманутых мошенниками.

Комментирует Андрей Рыбинцев, Директор Trust & Safety Авито:

"В период пандемии и карантинных ограничений выросла и популярность онлайн-платформ, а с ней и активность мошенников. С начала года число объявлений на Авито увеличилось на 10 млн — сейчас на площадке более 70 млн объявлений от бизнеса и частных лиц. Но несмотря на рост популярности платформы, число обращений пользователей, которых мошенникам удалось обмануть, в службу поддержки в октябре снизилось в три раза по сравнению с июльскими показателями.

Как и в случае с банковским сектором, в случае с сайтами объявлений мошенники действуют вне самих платформ. Пользуясь контактными данными пользователей, они просто вступают в переписку и уводят их с сайта.

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Именно поэтому чтобы обеспечить безопасность пользователей, компания в первую очередь увеличила количество материалов о том, как защититься от мошенников, на всех этапах работы пользователей с приложением — от размещения объявления и общения с продавцом и покупателями до заключения сделок и Авито доставки, Так, например, при размещении и реактивации объявления пользователи получают push-уведомление со ссылкой на лендинг с описанием типичных действий мошенников и правилами безопасных сделок, во время ожидания ответа на звонок в службу поддержки пользователи слышат инструкцию по безопасным сделкам, а дополнительные баннеры о том, как безопасно продавать и покупать на Авито, появились в личном кабинете пользователя, нескольких разделах сайта и приложения.

Чаще всего мошенники пытаются получить данные у самих пользователей, создавая фишинговые сайты, которые имитируют платежные формы.

Мы призываем пользователей быть внимательными, не переходить по ссылкам на внешние сайты, которые присылают другие пользователи — и ни в коем случае не вводить на таких сайтах свои данные, никогда не вносить предоплату, а также обсуждать подробности сделки во встроенном мессенджере Авито, а не по телефону или WhatsApp. Поэтому встроенный мессенджер Авито блокирует возможность отправки ссылок на внешние ресурсы, а при отправке номера телефона или адреса электронной почты бот присылает предупреждение о безопасности.

Как мошеннические действия мы расцениваем не только попытки получить данные банковских карт пользователей, но и требование предоплаты, а также размещение некорректной информации в объявлениях. Так, например, система модерации на основе алгоритмов машинного обучения не допускает к публикации объявления с фотографиями с других ресурсов, проверяет корректность описания товаров, блокирует подозрительные предложения — каждый день на модерацию попадает более 4 млн объявлений, в том числе порядка 600 тыс новых«.