ЦБ рекомендовал ограничить суммы снятия наличных с карт через кассы магазинов

Центробанк рекомендовал банкам, выпускающим карты, ограничить суммы снятия наличных с карт на кассах магазинов на уровне 5 тыс. руб. в день и 30 тыс. руб. в месяц, следует из информационного письма ЦБ.

Эти рекомендации разработаны по результатам реализации пилотного проекта по предоставлению услуги cash-out (выдача наличных держателем карт в торгово-сервисных предприятиях), пишет РБК.

Лимиты распространяются на все карты в совокупности, открытые в одном банке. Их рекомендовано ввести «для минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий (ТСП), предоставляющих услугу cash-out, в противоправную деятельность».

Банк России также рекомендует предоставлять услугу cash-out только при условии покупки держателем карты товара или услуги в магазине. «По корпоративным платежным картам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей услуга cash-out не предоставляется», — подчеркнули в ЦБ. Магазины должны выдавать покупателю чек с информацией о проведении операции по снятию наличных. При этом данную услугу можно проводить без запрашивания документов, удостоверяющих личность, отмечает регулятор.