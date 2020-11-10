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Негативное влияние работы из дома на офисных сотрудников

Новое исследование WeWork и brightspot strategy показывает, что работа из дома негативно повлияла на коллаборацию, творчество и инновации части офисных сотрудников.

При этом 90% респондентов заявили, что хотят работать в офисе хотя бы раз в неделю. Исследование проводилось в виде опроса офисных служащих в США, Канаде, Мексике и Великобритании.

В опросе изучалось влияние работы из дома на совместную работу сотрудников. Результаты показали, что способность людей к незапланированным взаимодействиям во время удаленной работы снизилась в среднем на 25%; а среди сотрудников, которые работают в сплоченной команде, снижение достигает 40%.

Подавляющее большинство опрошенных (90%) хотят приходить в офис хотя бы раз в неделю; 20% готовы работать в офисе пять дней в неделю. Исследование показало, что эффективно проводить встречи и брейнштормить офисным работникам из дома стало сложнее в среднем на 11%, людям, чья работа зависит от сотрудничества, – на 13-15%.

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Способность поддерживать социальные отношения в коллективе снизилась в среднем на 17%, у сотрудников, которые тесно общаются с коллегами или кому сложно выстраивать отношения в офисе, это падение еще больше – 20-26 %. Результаты опроса показывают, что в долгосрочной перспективе мы начнем видеть негативное влияние работы из дома на инновации, корпоративную культуру и творчество. Методология

Опрос определил 10 различных стилей работы сотрудников (или «стилей работы») и оценил влияние работы из дома на каждый тип. Опрос выявил три направления сотрудничества: возможность встречаться и брейнштормить; умение поддерживать социальные отношения; и легкость незапланированного общения.

Респондентов попросили оценить легкость различных взаимодействий по шкале от 1 до 5 во время работы в офисе и во время работы из дома. Сложнее всего во время удаленной работы приходится сотрудникам, которые более 65% своего рабочего времени взаимодействуют с коллегами (collaboratives), людям, которые общаются в основном внутри коллектива (internals) и тем, кто общается внутри команды, но не пытается общаться с коллегами за ее пределами. Этим группам во время дистанционной работы тяжело поддерживать отношения, выстраивать доверие и поддерживать связь с коллегами. В зависимости от страны доля этих рабочих стилей среди офисных работников составляет от 14 до 46%.
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«Наше исследование показывает, что удаленная работа оказывает серьезное негативное влияние на спонтанное общение. Это общение «за чашкой кофе», возможность обсудить с коллегами идеи в неформальной обстановке, более всего способствует проявлению творческих идей и развитию корпоративной культуры. Долгосрочные последствия удаленной работы могут не только сказаться на производительности труда сотрудников, но и на способности компаний создавать инновации. Офисные помещения WeWork спроектированы так, чтобы способствовать общению и сотрудничеству, и пандемия обострила потребность в таких пространствах, поскольку компании стараются адаптировать своих рабочие места к новой реальности», – говорит Михаил Коноплев, генеральный директор WeWork в России, Центральной и Восточной Европе.

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