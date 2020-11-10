Вопрос поддержки малого и среднего бизнеса при необходимости поднимут. Так сказал глава Минэкономразвития

Глава Минэкономразвития заявил, что ведомство при необходимости поднимет вопрос о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом Решетников заявил в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса Рязанской области.

«У нас есть эффективные индикаторы — это обороты контрольно-кассовой техники, которые мы мониторим. Мы в еженедельном режиме видим всю картинку по стране. И с учетом этого мы при необходимости, конечно, будем ставить вопрос о каких-то дополнительных мерах. Скажу о том, что ситуация жестко мониторится на уровне и министерства, и правительства. И мы будем принимать меры по ситуации», — сказал министр.

Кроме того, Минэкономразвития подготовило проект постановления с перечнем отраслей, которые, согласно оборотам контрольно-кассовой техники, не восстановились. Среди них — сфера досуга, кинотеатры, туризм.

«Мы этот перечень отраслей сформировали, и этим отраслям будет предоставлена дополнительная отсрочка по уплате перенесенных налогов», — добавил Решетников.

По материалам «ТАСС».