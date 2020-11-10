Перевод на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения зарплаты

Заключение трудового договора о дистанционной работе не сможет являться основанием для снижения зарплаты сотрудникам на удаленной занятости при сохранении объема их работы.

«Заключение с дистанционным работником трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору, предусматривающих выполнение этим работником дистанционной работы на постоянной основе или временно, не может являться основанием для снижения оплаты труда работнику при условии сохранения норм труда, установленных трудовым договором или локальным нормативным актом», — говорится в поправке к законопроекту об особенностях дистанционной занятости, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

Работодатели также будут обязаны обеспечивать сотрудников, работающих дистанционно, необходимыми средствами защиты информации и техникой. Данная поправка подготовлена ко второму чтению документа.

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При этом за сотрудниками на удаленке сохраняется право с согласия работодателя использовать собственное оборудование. «В случае если для выполнения трудовой функции дистанционный работник использует принадлежащие ему или арендованные им оборудование, программно-технические средства и иные средства, работодатель компенсирует работнику возникающие в связи с этим расходы в порядке <...> и размерах, определяемых коллективным договором, локальным нормативным актом», — гарантируется поправкой.

Появится дополнительное основание для увольнения дистанционных сотрудников — невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.

Закон с поправками в Трудовой кодекс про удаленную работу планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.