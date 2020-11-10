Закон о новой ставке НДФЛ прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект о прогрессивной ставке НДФЛ 15%. Это основное чтение, к третьему обычно никакие поправки уже не вносятся.

Напомним, проектом предусматривается увеличение до 15% с 1 января 2021 года налоговой ставки по НДФЛ в отношении доходов физлиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период.

В перечень доходов, которые не будут облагаться повышенной ставкой 15% ко второму чтению включили доходы от продажи имущества физических лиц (за исключением ценных бумаг), а также доходы в виде страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Кроме того, в закон добавили временное освобождение от ответственности налоговых агентов за ошибки по новой ставке, подробнее в материале За ошибки со ставкой НДФЛ 15% первое время налоговых агентов штрафовать не будут.

Предложения фракции ЛДПР ввести еще и другие ставки для крупных доходов, при этом введя необлагаемый НДФЛ доход для малозарабатывающих, поддержки у депутатов не нашел.