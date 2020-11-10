«Точка» представила API для массовых выплат самозанятым

Сервис снижает налоговые риски при массовых платежах.

С самозанятыми охотно работают таксопарки, агрегаторы такси, доставки и других услуг, строительные компании, грузоперевозчики и другие российские бизнесы.

Но юридический статус самозанятых часто меняется, что приводит к налоговым рискам для бизнеса при массовых выплатах. Отследить изменения вручную бывает трудно и требует много времени.

Чтобы облегчить работу с самозанятыми для бизнеса, Точка представила API для моментальной проверки статуса при массовых выплатах.

Сервис проверит каждого получателя платежа и покажет, является ли он самозанятым, физлицом или ИП. Если статус изменился, компания может легко отказаться от исполнения платежа.

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«Закон не запрещает поменять юридический статус с самозанятости на другие формы, отказаться от него совсем. Из-за этого у компаний, которые работают с самозанятыми, могут возникнуть сложности при массовых платежах: например, если человек внезапно вообще отказался от самозанятости. Тогда деньги поступят на счёт физлица, и для этого понадобится совершенно другой набор документов, подтверждающих, что выплаты законны. С новым API Точки компании могут автоматически проверять статус перед выплатой в собственной IT-системе», — комментирует Иван Богданов, разработчик API Точки.

По данным ФНС, численность самозанятых в России уже превысила 1 млн человек. С 1 июля 2020 новый налоговый режим, протестированный в Москве и Московской области, Татарстане и Калужской области, распространился на всю Россию. В основном самозанятые водят такси, доставляют товары, сдают в аренду квартиры, заняты репетиторством, ремонтом, маркетингом или предлагают ИТ-услуги.