Как пандемия и удаленка повлияли на соотношение «белых» и «серых» зарплат

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как пандемия, самоизоляция и переход на удаленку повлияли на соотношение «белых» и «серых» зарплат россиян.

Согласно результатам опроса hh.ru, осенью 2020 года доля россиян, получающих официальную заработную плату, выросла до 66% против 57% в 2016 и 54% в 2018 годах. В то время, как «серую» зарплату (частично официально, частично «в конверте») получает 21% опрошенных, в то время как в 2016-2018 гг. таких было 28 и 32% соответственно. Доля россиян, получающих полностью неофициальную зарплату, снизилась на 2% за два года.

Среди тех, кто работал по найму в момент прохождения опроса, доля тех, кто получают официальную заработную плату выше и составляет 72%. У 37% опрошенных безработных соискателей был опыт получения зарплаты «в конверте». По мнению Марии Игнатовой, руководителя Службы исследований hh.ru, на рост доли «белых» зарплат в 2020 году повлияла пандемия и сопровождающие ее удаленная работа, цифровизация и распространение электронных финансовых инструментов.

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««Серые» зарплаты, как правило, выплачиваются наличными, что сделало почти невозможным регулярную выплату зарплат в такой форме сотрудникам на удаленке. С другой стороны, инициаторами «обеления» зарплат и выплату их на карты могли выступить и сами сотрудники, принимая во внимание все риски при распространении инфекций через наличные и сложности с их внесением на свои карты через банкоматы».

В настоящий момент среди сфер занятости, где большинство сотрудников получают «белую» зарплату, выделяются «Добыча сырья» (90% сотрудников получают зарплату официально), «Банковская отрасль» и Госслужба» – 89% и 86% соответственно.

Наименьшая доля соискателей, получающих официальную заработную плату, отмечается в категориях «Транспорт, логистика» (58%), «Автомобильный бизнес» (53%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (45%). При этом 13% сотрудников из сферы «Искусство и массмедиа» сообщили, что получают зарплату «в черную». Это наибольший показатель среди всех отраслей.

Четыре года назад, 83% представителей банковской сферы заявляли о том, что получали зарплату полностью официально. Также лидерами среди профессиональных сфер в 2016 году были «добыча сырья» и государственный сектор. «Серые» схемы оплаты труда чаще всего предлагались работникам сферы продаж, инсталляция и сервис и строительства. Лидером среди профессиональных областей по «чёрным» зарплатам была сфера домашнего персонала — как правило, с работниками этой сферы не заключали трудовые контракты.