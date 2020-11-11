Россияне задолжали банкам более 19 триллионов рублей

Россияне задолжали банкам по итогам третьего квартала 19,3 трлн рублей. С начала года общая задолженность граждан увеличилась на 10%.

Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

«По итогам третьего квартала совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 19,28 трлн рублей, увеличившись на 9,8% с начала года», — говорится в сообщении.

По данным ОНФ, в настоящий момент «средняя семья отдает около 32% от годового дохода на погашение кредитов». В пресс-службе уточнили, что год назад средний уровень закредитованности в третьем квартале 2019 года составлял 30%, а средняя задолженность домохозяйства составила 341 тыс. рублей.

«Динамика роста закредитованности связана, прежде всего, с ипотекой, которая остается главным драйвером роста кредитов населению. Продление программы льготной ипотеки до середины будущего года с высокой долей вероятности будет основной причиной кредитного бума еще на какое-то время», — отмечается в пресс-службе.

По материалам «ТАСС».