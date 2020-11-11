Титов предложил компенсировать московскому бизнесу потери от новых ограничений

Из бюджета Москвы необходимо компенсировать потери бизнеса из-за новых ограничительных мер. С таким предложением выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Напомним, с 13 ноября до 15 января 2021 года в столице вводятся новые ограничения в связи с коронавирусом.

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала, а ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам и дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00 (только на вынос или с доставкой). Также закрываются развлечения для детей.

«Детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах, театры и кинотеатры, концертные и выставочные залы — все они понесут новые убытки. Было бы справедливо, если бы бюджет Москвы предусмотрел соответствующие компенсации уже в ближайшем пакете мер поддержки», — цитирует РИА Новости слова Титова.