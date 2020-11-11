В эксперимент по досудебному обжалованию могут включить ФНС и Роспотребнадзор

В эксперимент по досудебному обжалованию решений органов контроля и надзора, запущенный в августе 2020 года в трех ведомствах, могут в ближайшее время войти новые участники, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минэкономики.

Ведомство рассчитывает, что с 2021 года к эксперименту поэтапно присоединятся сразу 16 ведомств. Предполагается, что досудебная процедура снизит их издержки на судебные разбирательства, разгрузит сами суды и позволит доработать механизм перед его внедрением для отдельных видов контроля.

Как указано в пояснительной записке к проекту, вопрос о вовлечении в эксперимент новых участников рассматривался в октябре на совещании у вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. О готовности принять в нем участие сообщили в том числе Минпромторг, ФНС, Росреестр, Роспотребнадзор, Росаккредитация и Ростуризм.

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Механизм досудебного обжалования контрольно-надзорных претензий госорганов был запущен в пилотном режиме в августе 2020 года для внедрения практики досудебного урегулирования в работу органов власти в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.