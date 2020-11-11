В эксперимент по досудебному обжалованию могут включить ФНС и Роспотребнадзор

В эксперимент по досудебному обжалованию решений органов контроля и надзора, запущенный в августе 2020 года в трех ведомствах, могут в ближайшее время войти новые участники, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минэкономики.
Ведомство рассчитывает, что с 2021 года к эксперименту поэтапно присоединятся сразу 16 ведомств. Предполагается, что досудебная процедура снизит их издержки на судебные разбирательства, разгрузит сами суды и позволит доработать механизм перед его внедрением для отдельных видов контроля.
Как указано в пояснительной записке к проекту, вопрос о вовлечении в эксперимент новых участников рассматривался в октябре на совещании у вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. О готовности принять в нем участие сообщили в том числе Минпромторг, ФНС, Росреестр, Роспотребнадзор, Росаккредитация и Ростуризм.
Механизм досудебного обжалования контрольно-надзорных претензий госорганов был запущен в пилотном режиме в августе 2020 года для внедрения практики досудебного урегулирования в работу органов власти в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.В эксперименте уже участвуют МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор, напоминает «Коммерсантъ». В случае несогласия с их решениями (например, о назначении проверки) или предписаниями об устранении нарушений бизнес может подавать жалобы через портал госуслуг. По результатам эксперимента к июлю 2021 года правительству предстоит определить виды контроля, для которых досудебное обжалование станет обязательным, при этом с 2023 года бизнес уже не сможет обжаловать решения контролеров в суде до прохождения досудебной процедуры.