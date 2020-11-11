Закон о масштабных изменениях в ПСН принят. Что ждет ИП в 2021 году?

Госдума сегодня приняла в третьем чтении закон с многочисленными изменениями в главу 26.5. Налогового кодекса о патентной системе налогообложения.

Самое главное изменение, которого давно ждали предприниматели — это возможность уменьшения стоимости патента на страховые взносы, уплаченные как за себя, так и за работников.

Кроме того, регионам даны практически неограниченные возможности выбирать, какую деятельность можно переводить на ПСН.

Подробнее о новом законе читайте в статье Патентная система налогообложения в 2021 году: обзор нового закона