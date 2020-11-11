Госдума приняла закон о ставке НДФЛ 15%

Госдума приняла закон о прогрессивной ставке НДФЛ 15%, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Применяться такая ставка будет к доходам, превышающим 5 млн рублей в год.

Доходы от продажи имущества физических лиц (за исключением ценных бумаг), а также доходы в виде страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения не будут попадать под повышенную ставку налога.

Кроме того, в закон добавили временное освобождение от ответственности налоговых агентов за ошибки по новой ставке, подробнее в материале За ошибки со ставкой НДФЛ 15% первое время налоговых агентов штрафовать не будут.

В Правительстве заранее подсчитали доходы бюджета от повышения ставки: по итогам 2021 года поступит 60 млрд рублей, по итогам 2022 года — 64 млрд рублей, в 2023-м — 68,5 млрд рублей. Полученные средства от повышения НДФЛ должны будут адресно направляться на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.