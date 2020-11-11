Госдума приняла закон о продлении освобождения племенного животноводства от НДС еще на два года

Госдума приняла закон о продлении срока действия освобождения от налогообложения НДС племенной животноводческой продукции.

Закон продлевает на два года срок действия освобождения от налогообложения НДС при реализации на территории РФ и при ввозе на территорию РФ племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, племенных овец, племенных коз, племенных лошадей, племенной птицы (племенного яйца); семени (спермы), полученного от племенных быков, племенных свиней, племенных баранов, племенных козлов, племенных жеребцов; эмбрионов, полученных от племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, племенных овец, племенных коз, племенных лошадей.

В первоначальной редакции законопроекта предлагалось продлить срок на пять лет, но депутаты решили остановиться на двух годах. Льгота будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.