Власти хотели как лучше, а получилось не очень: новые поправки в НК для ИП

Расширен перечень периодов, за которые ИП не уплачивают за себя страховые взносы.

Соответствующий законопроект № 1022670-7 с поправками в НК принят сегодня в третьем чтении.

Предпринимателям не будут начислять фиксированные взносы за периоды содержания их под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы. Об этом говорится в пояснительной записке

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Добавим, люди давно поднимали вопрос о несправедливости начисления взносов в такой ситуации, даже создавали петиции , требуя внести поправки в закон. В Минфин поступали запросы на эту тему. В ответ ведомство констатировало — домашний арест и тюрьма не освобождают ИП от взносов (письмо от 01.04.2019 № 03-15-07/22334 ).

Теперь данная проблема должна быть решена. Но как это будет на практике, не очень понятно.

Еще при внесении проекта до его первого чтения мы обратили внимание на некоторые недоразумения.

В перечень случаев освобождения от взносов проектом добавляется случай, поименованный в п.5 ч.1 ст. 12 Федерального закона №400-ФЗ.

Вот формулировка этого пункта 5:

период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке.

То есть здесь речь идет только о. А значит все остальные ИП, находящиеся в тюрьме, по-прежнему будут платить взносы и то, что сообщается в пояснительной записке к проекту, не соответствует его содержанию.