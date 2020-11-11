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Власти хотели как лучше, а получилось не очень: новые поправки в НК для ИП

Расширен перечень периодов, за которые ИП не уплачивают за себя страховые взносы.

Соответствующий законопроект № 1022670-7 с поправками в НК принят сегодня в третьем чтении.

Предпринимателям не будут начислять фиксированные взносы за периоды содержания их под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы. Об этом говорится в пояснительной записке

Добавим, люди давно поднимали вопрос о несправедливости начисления взносов в такой ситуации, даже создавали петиции, требуя внести поправки в закон. В Минфин поступали запросы на эту тему. В ответ ведомство констатировало — домашний арест и тюрьма не освобождают ИП от взносов (письмо от 01.04.2019 № 03-15-07/22334).

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Теперь данная проблема должна быть решена. Но как это будет на практике, не очень понятно.

Еще при внесении проекта до его первого чтения мы обратили внимание на некоторые недоразумения.

В перечень случаев освобождения от взносов проектом добавляется случай, поименованный в  п.5 ч.1 ст. 12 Федерального закона №400-ФЗ.

Вот формулировка этого пункта 5:

период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке.

То есть здесь речь идет только о невинно осужденных. А значит все остальные ИП, находящиеся в тюрьме, по-прежнему будут платить взносы и то, что сообщается в пояснительной записке к проекту, не соответствует его содержанию.
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Мы надеялись, что ко второму чтению в Госдуме это досадное недоразумение будет исправлено. Но увы… Проект в этой части не претерпел изменений.

Непонятно, кто сможет воспользоваться новой поправкой, ведь иногда на доказыванием невинности уходят годы.

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