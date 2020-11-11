Небольшим НКО разрешат заключать срочные трудовые договоры

Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, регулирующие трудовые отношения в некоммерческих организациях (законопроект № 1022523-7).

Так, НКО с небольшим штатом сотрудников смогут отказаться от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Также организации смогут заключать с работниками срочные трудовые договоры.

НКО с численностью сотрудников до 15 человек и выручкой не более 120 млн рублей в год, по аналогии с микро- и малыми предприятиями не нужно будет утверждать правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда и премировании и т.д.

Но у работодателя останется выбор — он может сохранить все утвержденные ранее локальные акты, либо отказаться от некоторых из них. Кроме того, НКО с численностью сотрудников до 35 человек и доходом в год до 800 млн рублей смогут на законных основаниях заключать с работниками срочные трудовые договоры.

«Для некоммерческих организаций ведение обязательного локального документооборота, зачастую, сопряжено с необходимостью найма дополнительных специалистов, что достаточно затратно для организаций, чья деятельность не связана с извлечением прибыли. Вводимые сокращения обязательных требований позволят небольшим НКО направить высвобождаемые средства на уставную деятельность и больше помогать людям», — прокомментировала член Комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов, депутат Госдумы Светлана Бессараб.