Главбух захотела прибавку к зарплате либо уволиться. Её теперь хотят уволить по статье

Главбуха одной компании хотят уволить по статье за то, что она под угрозой уволиться просит себе прибавку к зарплате. Это вызвало большой резонанс в бухгалтерском сообществе.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Сегодня в одной группе, где продают свои головы (не буквально продают, а исключительно как профи) некая мега эйчар ди (по ее субьективному мнению) просила совета как ей лучше уволить главбуха по статье. Суть — в фирме все хорошо, главбух все ведет хорошо. Но в фирме увеличился штат на 30%, это минимум из описания, что именно увеличилось в обьеме работ. Главбух посмела заговорить о повышении ЗП. К большому удивлению эйчар ди и гендира. Мало того, главбух принесла обоснование, почему ее обьем работ увеличился. Обоснование состоит из пунктов так 10-ти, и, надо сказать написано так себе. Мы бы ей отписали лучше, защищая в суде. Прямо скажем. А у человека расписано просто — там кредитный транш, там то, там се, как написала бы честная рабочая лошадка, бесконечно пашущая на кипиайно-пиарного эйчар ди. Некогда человеку учиться обосновывать. И вот этот эйчар ди спрашивает совета по какой статье уволить главбуха, за то, что та посмела попросить повышения оклада при увеличении обьема работ с угрозой уволиться».

А вот как, со слов автора, отреагировали в той группе в комментариях:

«С моей личной радости, большинство комментов откомментировали эйчар ди как... мягко скажем, непрофессиональную эйчар ди. Но! Сочувствую коллеге, искренне. Вести какие то кредитные транши, кучу всего с бесконечными сотрудниками и зависеть от бездельницы (мое субъективное мнение) эйчарши, которая (по моему субьективному видению) даже не в состоянии понять, сколько работы тянет за собой главбух. Плюс 30% штата, а значит ничего об этом штате не знает и не выполняет свои прямые обязанности (мое субьективное видение со стороны) — жесть. Желаю коллеге справиться с данным субъектом без особых потерь. PS: Трудовую инспекцию бы в гости к этой эйчар ди вместе с гендиром. Наверняка есть за что взять».

Посмотреть сей «шедевр» можно здесь. А вот просто пост HR:

В комментариях по этому поводу пишут:

«О, сколько доброго и хорошего может сделать для бывшей фирмы уволенный по статье главбух. Прямо вот посмотрела бы на эту эйчаршу через полгодика. И на гендира заодно».

Кто-то заинтересовался, по какой такой статье можно уволить работающего главбуха:

«Мне интересно, какую статью подьерет эта HR, если увольнение по дисциплинарке — одно из самых юридически сложных и чаще оспариваемых в суде. Компания явно самоубийца и стремится к всероссийской славе😉».

А еще кто-то тоже читал тот пост, и немного поправляет автора:

«Не не, Вы тёплое с мягким перепутали. Штат увеличился в 3 раза, компания растёт на 70% в год. А ГБ попросила увеличить ЗП на 30%. Там уже всё поудаляли, но кто-то хитрый и большой наделал скринов и теперь название компании и степень резвости HRD стали всеобщим достоянием🤦».

Еще пишут, что всегда и в любой конторе можно что-то найти. И главбух прекрасно знает, что.

«В любой конторе есть за что зацепиться, грамотный главбух знает, когда и что спрятать перед проверяющими. А можно ведь и не прятать».

Кто-то считает, что трудинспекцию туда не нужно, если главбух еще и за кадры отвечает. Но там же пишут, что она как раз все проверки прошла без нареканий.

На форуме «Клерка» как-то было возмущение одной HR, что главбух ездит на работу на велосипеде, и «выбивается из струи фирмы».