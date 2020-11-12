Решен вопрос освобождения от НДФЛ проезда в заграничный отпуск северных сотрудников

Накануне Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1022670-7 с масштабными поправками в НК, которые, в том числе, затрагивают перечень необлагаемых НДФЛ выплат (ст. 217 НК).

В частности, наконец-то урегулирован вопрос налогообложения доходов сотрудников из районов Крайнего Севера, которым работодатель компенсирует проезд в отпуск.

Если с отпусками внутри страны все было понятно, то с заграничным отдыхом возникали проблемы. Причем проблемы были только по части НДФЛ. Что касается страховых взносов, то с этим все в порядке — в ст. 422 НК четко прописано, как освобождается от взносов эти выплаты.

Ранее Минфин разъяснял вопрос освобождения от НДФЛ в письме № 03-04-05/22782 от 18.06.2013.

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Теперь разъяснения будут не нужны. Все будет четко прописано в НК.

В норму ст. 217 НК по оплате дороги в отпуск добавляется следующий абзац:

В случае использования отпуска за пределами территории РФ не подлежит налогообложению стоимость проезда или перелета работника и неработающих членов его семьи (включая стоимость провоза ими багажа весом до 30 килограммов), рассчитанная от места отправления до пункта пропуска через Государственную границу РФ, в том числе международного аэропорта, в котором работник и неработающие члены его семьи проходят пограничный контроль в пункте пропуска через Государственную границу РФ.

Таким образом ст. 217 НК и 422 НК относительно проезда в отпуск работников-северян приведут в соответствие