В НК внесли порядок определения остаточной стоимости НМА

В Налоговом кодексе наконец появился порядок формирования остаточной стоимости нематериальных активов. Такие поправки были внесены в пункт 3 статьи 257 НК РФ законом, принятым Госдумой 11 ноября.
В ныне действующей редакции кодекса порядок определения стоимости НМА не указан, поэтому приходилось пользоваться аналогией с основными средствами. Такие рекомендации давал Минфин, в частности в письме от 27.12.2018 № 03-03-20/95323.
Теперь порядок внесен в Налоговый кодекс — остаточная стоимость НМА определяется как разница между их первоначальной стоимостью и суммой начисленной за период эксплуатации амортизации.
Поправка вступит в силу 1 января 2021 года.
11 ноября Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1022670-7 с масштабными поправками в НК.