Еду и жилье для медиков, работающих в режиме изоляции, освободили от НДФЛ

Список необлагаемых НДФЛ доходов пополнится. Законопроект № 1022670-7, принятый Госдумой, вносит поправки в ст. 217 НК.

Появится новый подпункт.

Не будут облагаться НДФЛ доходы в натуральной форме, возникающие при предоставлении работникам медицинских организаций, стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, и иным лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией во временное пользование жилых помещений и (или) питания, если такие лица обязаны, в том числе на основании актов таких организаций, выполнять возложенные на них обязанности в изолированном режиме в период введения ограничительных мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекцией.

То есть у медиков и соцработников не будет облагаемого натурального дохода, если им бесплатно предоставляется еда и жилье.

Это норма будет действовать начиная с доходов уже за этот год.