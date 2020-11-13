У «Международного коммерческого банка» отозвали лицензию

ЦБ отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка». Он занимал 299 место в банковской системе России.
Как указывает регулятор, «Международный коммерческий банк» нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
70% кредитного портфеля банка составляли низкокачественные ссуды, которые неоднократно реструктурировались с целью сокрытия просроченной задолженности.
А также он завышал стоимость имущества с целью улучшения финансовых показателей.
По материалам «РИА Новости».