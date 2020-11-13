Особенности учета рабочего времени водителей. Тахограф и путевой лист в помощь!

Можно ли привязывать рабочее время водителя только к показаниям тахографа? Или это однозначно будет нарушением?

Эксперт в трудовых отношениях Юлия Жижерина на своей странице в Facebook рассказывает, почему так делать нельзя.

«Некоторые работодатели делают привязку рабочего времени водителя к тахографу, и оплату заработной платы соответственно исчисляют тоже, привязывая это по пробегу и по времени в пути с тахографом. Правильно ли это? Тахограф должен помогать соблюдать время работы и время отдыха водителя, но никак не наоборот! Есть по этому поводу нормы закона и судебная практика?

При заполнении табеля на водителя нужно использовать данные тахографа и путевых листов. Общие требования к учету рабочего времени каждого работника установлены ч. 4 ст. 91 ТК РФ. В отношении режима труда отдельных категорий водителей работодатель обеспечивает дополнительный контроль с помощью специальных технических средств — тахографов (п. 14 Технического регламента, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, приказ Минтранса от 13.02.2013 № 36).

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Оснащать автомобиль такими средствами контроля обязаны все работодатели, которые осуществляют перевозки пассажиров и грузов. Тахограф фиксирует время движения и стоянки транспортного средства.

Однако, согласно пункту 15 Положения, утв. приказом Минтранса от 20.08.2004 № 15, в рабочее время водителя входит не только время непосредственного управления автомобилем, но и периоды медосмотров, специальных перерывов для отдыха и т.д. Поэтому при заполнении табеля нужно использовать не только показания тахографа, но и данные путевых листов (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.11.2019 № Ф07-14251/2019 по делу № А13-20166/2018, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.06.2019 № Ф09-5221/18 по делу N А60-66619/2017, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.08.2019 № Ф09-6215/18 по делу № А60-1386/2018).