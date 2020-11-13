Правительство готовит новые меры поддержки цифровой отрасли

Минцифры подготовило предложения по новому пакету мер поддержки IT-отрасли, включая обнуление «налога на Google», льготы для игровой индустрии, социальных сетей и мессенджеров, а также разрешение рекламы алкоголя в онлайн-кинотеатрах.

По данным «Коммерсанта» Минцифры до 20 ноября должно внести в правительство проект второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Из документов следует, что в проект вошли 88 мер по 12 сегментам рынка.

Помимо уже анонсированного освобождения российских IT-компаний от НДС на рекламные услуги за рубежом, предлагается отменить валютный контроль для IT-сектора и провести межправительственные переговоры для облегчения доступа российских разработчиков игр на китайский рынок.

Среди других мер предлагается ввести вычет НДС при лицензировании программного обеспечения (ПО) иностранными пользователями (так называемый «налог на Google»), в случае если ПО включено в реестр отечественного.

📌 Реклама

Кроме того, предложено создать российский магазин приложений для игр, причем для игр по зарубежной лицензии порог выплат правообладателям планируется повысить с 30% до 70%.

Для поддержки онлайн-кинотеатров предлагается также снизить ставку НДС до 10% на подписку на них, законодательно закрепить «антипиратский меморандум» и разрешить рекламу рецептурных лекарств и алкоголя в онлайн-сервисах и на ТВ.

Но другие министерства и ведомства уже возражают против некоторых изменений. Несмотря на то, что ФНС поддержала вычет НДС при экспорте IT-решений, налоговая служба вместе с ЦБ выступает против отмены валютного контроля для IT-сектора, поскольку это нарушит принципы валютного регулирования. По мнению ФНС, снижение НДС для онлайн-кинотеатров грозит налоговыми спорами, а льгота по налогу на прибыль для интернет-компаний снизит доходы бюджета. Минздрав и ФАС выступили против снятия ограничений по рекламе лекарств.