⚡ Мораторий на плановые проверки бизнеса хотят продлить

Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Проект соответствующего постановления Правительства РФ проходит процедуру согласования. После принятия нормативного правового акта прокурорам предстоит во взаимодействии с контролерами исключить соответствующие мероприятия из сводного плана.
Добавим, сейчас прокуроры приступили ко второму этапу формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок на 2021 год.
На данной стадии им предстоит обобщить поступившие от органов государственного контроля (надзора) планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также дать оценку законности запланированных контрольно-надзорных мероприятий.
Налоговых проверок мораторий не касается, поскольку они не попадают под действие Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».