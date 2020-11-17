Лимит дохода для перехода на УСН будет проиндексирован

Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе на УСН, доходы, определяемые в соответствии со статьей 248 НК, не превысили 112,5 млн рублей.

Эта сумма подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год, сообщает Минфин в письме от 27.10.2020 № 03-11-06/2/93335.

Напомним, что несколько лет коэффициенты-дефляторы для УСН не применялись и все индексируемые суммы (предел для применения УСН и предел для перехода на УСН) были заморожены.

В следующем году действие заморозки заканчивается.

Минэкономразвития разработало проект с коэффициентами.

В целях применения УСН коэффициент — 1,032.

Таким образом, перейти на УСН с 2021 года можно будет, если доход за 9 месяцев 2020 года не превысит 116,1 млн. рублей (112,5*1,032).