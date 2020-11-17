За несвоевременное уведомление сотрудников об электронных трудовых грозит штраф

До 31 октября 2020 года надо было письменно уведомить сотрудников о выборе способа ведения трудовой книжки.

Минтруд в письме от 10.09.2020 № 14-2/ООГ-14696 поведал, какая ответственность грозит за игнорирование этой нормы.

При невыдаче уведомления в установленные сроки (по 31 октября включительно) работник вправе обратиться с жалобой в ГИТ.

В случае выявления указанных нарушений государственные инспекторы труда выдают предписания об их устранении.

Частью первой статьи 5.27 КоАП предусмотрено, что нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на должностных лиц — в размере от 1 000 до 5 000 руб.;

на юрлиц — в размере от 30 000 до 50 000 руб.