За несвоевременное уведомление сотрудников об электронных трудовых грозит штраф

До 31 октября 2020 года надо было письменно уведомить сотрудников о выборе способа ведения трудовой книжки.
Минтруд в письме от 10.09.2020 № 14-2/ООГ-14696 поведал, какая ответственность грозит за игнорирование этой нормы.
При невыдаче уведомления в установленные сроки (по 31 октября включительно) работник вправе обратиться с жалобой в ГИТ.
В случае выявления указанных нарушений государственные инспекторы труда выдают предписания об их устранении.
Частью первой статьи 5.27 КоАП предусмотрено, что нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
- на должностных лиц — в размере от 1 000 до 5 000 руб.;
- на юрлиц — в размере от 30 000 до 50 000 руб.