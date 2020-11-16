Обслуживание зарплатных карт не облагается НДФЛ

Суммы, уплаченные организацией за выпуск банковских карт, выдаваемых работникам для получения зарплаты, и их годовое обслуживание, не могут быть признаны экономической выгодой (доходом) сотрудников.

Соответственно, эти суммы не являются объектом обложения НДФЛ.

Об этом сообщается в письме Минфина от 27.10.2020 № 03-01-05/93445.

В документе уточняется, что работодатель должен обеспечить своевременное получение работниками зарплаты через кассу организации или любым иным образом (включая перечисление на банковские карты) в соответствии с коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми договорами.