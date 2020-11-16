Половине российских компаний удалось не снижать зарплаты в первую волну пандемии

Почти половине (53%) российских компаний удалось во время первой волны пандемии COVID-19 сохранить затраты на персонал на докризисном уровне.

Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, с ним ознакомились «Ведомости». Как отмечается в исследовании, в наименьшей степени сокращение зарплат и выплат сотрудникам коснулось сферы информационных технологий и телекоммуникаций. Здесь доля работодателей, избежавших экономии на персонале, достигает 75%.

Тем, кому все-таки пришлось сокращать затраты, чаще всего приходилось менять систему оплаты труда. Почти каждая пятая компания (19%) пересматривала политику выплат переменной части зарплаты. Неполный рабочий день или неполную рабочую неделю ввели примерно 15% опрошенных предприятий. Еще столько же (14%) попросили уйти сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Наименее популярные меры — введение режима простоя (8%), сокращение штата (8%) и полный или частичный отказ от компенсационного пакета (6%). В последний, как правило, входит ДМС, обучение, питание, корпоративные мероприятия и др.