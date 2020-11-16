Налоговики не дали включить в расходы списанную дебиторку. Суды их поддержали

Апелляционный суд подтвердил законность решения налоговиков об исключении из состава внереализационных расходов АО «Свердловскавтодор» сумм списанной дебиторской задолженности.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 10 об исключении из состава внереализационных расходов АО «Свердловскавтодор» сумм списанной дебиторской задолженности в размере 6,5 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Суть спора

Как указано в материалах дела, в 2019 году Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 10 провела выездную проверку уплаты АО «Свердловскавтодор» налогов в 2015-2017 годах. По итогам проверки налоговики доначислили компании налог на прибыль в размере 96,2 тыс. рублей, соответствующие пени и штраф. Налогоплательщику было предложено уменьшить убытки в размере 6,5 млн рублей и внести необходимые исправления в документы бухгалтерского и налогового учета.

АО «Свердловскавтодор» не согласилось с исключением из состава внереализационных расходов по налогу на прибыль за 2015 год сумм списанной дебиторской задолженности в размере 6,5 млн рублей, являющейся безнадежной к взысканию. Компания пошла в суд.

Позиция налогоплательщика

В апелляционной жалобе АО «Свердловскавтодор» указал, что положения ст. 54 Налогового кодекса РФ предоставляют право исправить ошибку (искажение) в определении налоговой базы и суммы налога предыдущих периодов не посредством подачи уточненной декларации, а посредством отражения исправленных сведений в текущей налоговой декларации.

Кроме того, при принятии решения о принятии корректировок по налогу на прибыль определяющим является отсутствие негативных последствий для бюджета, а сам по себе финансовый результат за предыдущий период значения не имеет.

Позиция судов первой и апелляционной инстанций

Суды указали, что расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. При этом налогоплательщик вправе по истечении срока исковой давности отнести безнадежную дебиторскую задолженность на внереализационные расходы как долги, нереальные ко взысканию, в случае, если организацией не создан резерв по сомнительным долгам.

Однако положение п. 1 ст. 272 Налогового кодекса РФ не предоставляет налогоплательщику права на произвольный выбор налогового периода, в котором в состав внереализационных расходов включается безнадежная к взысканию задолженность. Момент списания во внереализационные расходы безнадежных долгов возникает в том налоговом периоде, когда наступили обстоятельства, с которыми налоговое законодательство связывает право на уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму безнадежных долгов.

В ходе проверки налоговым органом было установлено, что срок давности взыскания дебиторской задолженности в общем размере 6,4 млн рублей по большей части контрагентов истек в предыдущих налоговых периодах (а именно, в 2012-2014 годах), а еще три контрагента были ликвидированы в 2013-2014 годах, инспекция пришла к правомерным выводам о том, что дебиторская задолженность по указанным контрагентам подлежала включению в состав внереализационных расходов в том налоговом периоде, когда соответствующая задолженность за истечением сроков давности приобрела статус безнадежной к взысканию, а также когда должники были исключены из ЕГРЮЛ.

Что касается оставшейся дебиторской задолженности, включенной АО «Свердловскавтодор» в состав внереализационных расходов по налогу на прибыль в спорный налоговый период, то по ней налоговая проверка установила, что эта дебиторская задолженность не подтверждена первичными документами бухгалтерского учета.

«Из представленных налогоплательщиком в ходе выездной налоговой проверки документов, не представляется возможным определить дату прекращения срока взыскания дебиторской задолженности для установления оснований для списания задолженности в связи с истечением срока исковой давности», — говорится в постановлении 17 ААС.

Аргументы заявителя жалобы со ссылками на положения ст. 54 Налогового кодекса РФ об обратном, сделаны при неверном толковании положений указанной статьи и разъяснений Конституционного Суда РФ.

Мнение эксперта

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирёва, вопрос о том, возможно ли отнести на внереализационные расходы не подтверждённую первичными документами дебиторскую задолженность с истёкшим сроком исковой давности, был разъяснён ФНС в письме УФНС РФ по г. Москве от 19.12.2007 № 20-12/121646. «В нём налоговый орган указал, что „организация не может учесть в составе внереализационных расходов при формировании налоговой базы для исчисления налога на прибыль суммы убытков по документально не подтвержденным безнадежным долгам с истекшим сроком исковой давности“. Аналогичная точка позиция была высказана ранее в письме УФНС РФ по г. Москве от 13.12.2006 № 20-12/109630», — отметил юрист. Судебная практика, продолжил Кирилл Снегирёв, также исходит из необходимости подтверждения первичными документами дебиторской задолженности при отнесении данной задолженности в состав внереализационных расходов.

«Так, Верховный суд РФ в Определении от 03.09.2018 № 305-КГ18-13195 по делу № А40-110569/2017 указал, что «в настоящем случае списанная обществом дебиторская задолженность документально не подтверждена, часть представленных первичных бухгалтерских документов не представлена, часть — имеет противоречивые сведения, которые не подтверждены другими доказательствами об имеющейся задолженности. При таких обстоятельствах, учитывая не предоставление обществом доказательств, подтверждающих основания возникновения дебиторской задолженности, суды исходили из отсутствия правовых оснований для включения спорной суммы дебиторской задолженности в состав внереализационных расходов», — привел позицию ВС юрист.

По мнению Кирилла Снегирёва, из вышеуказанного можно сделать вывод, что в целях отнесения дебиторской задолженности в состав расходов первичная документация также не должна содержать противоречивые сведения.

«Подтверждение дебиторской задолженности необходимо, так как в отсутствие договоров, актов сверки и иных первичных документов невозможно сделать вывод о периоде возникновения задолженности и, соответственно, дате начала течения срока исковой давности, дате истечения данного срока. При этом необходимо заметить, что акт сверки взаимных расчётов не является первичным документом, подтверждающим наличие дебиторской задолженности (См. например. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.04.2017 № Ф06-18291/2017 по делу № А57-2973/2016.) Однако неподтверждённую первичными документами дебиторскую задолженность все равно требуется списать, но списывать ее нужно за счет прибыли, не учитывая в расходах для целей налогообложения», — подытожил юрист ЮФ «Арбитраж.ру».

Дело №А60-13618/2020.