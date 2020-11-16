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Для борьбы с мошенническим списанием денег со счета, банки предлагают ускорить обмен информацией

Центробанку предлагают наладить прямой обмен информацией между банками на базе системы ФинЦЕРТ. Чтобы банки могли быстрее реагировать при краже денег со счета.

Инициативу Ассоциации банков России поддержали ВТБ, МКБ, Росбанк и «Тинькофф», пишут «Известия».

«Сейчас банки должны сообщать регулятору обо всех операциях с признаками совершенных без ведома клиентов через автоматизированную систему, а регулятор аккумулирует данные об атаках и возвращает их кредитным организациям в консолидированном виде. Время на такую обработку информации может исчисляться несколькими часами и даже днями», — рассказал изданию вице-президент АБР Алексей Войлуков.

По его словам, обычно мошенник уже в течение часа снимает деньги с карты, на которую они были выведены, и вернуть их банк не сможет.

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Эксперт считает, что прямое взаимодействие ускорит обмен информацией в пять раз.

«Например, в банк в течение часа пожаловалось сразу несколько человек на несанкционированные переводы. Он выявляет мошеннический счет и оперативно отправляет информацию об этом в организации, из которых переводились деньги. При быстром реагировании есть шанс предотвратить кражу», — пояснил схему работы Алексей Войлуков.

Другое предложение по доработке системы обмена информацией ФинЦЕРТа заключается в ранжировании подозрительных операций на «более» и «менее» опасные. Иногда клиент может забыть об оплате или о подписке и сообщить в банк о неправомерном списании. Эта информация отправляется в ФинЦЕРТ, вследствие чего перевод могут приостановить.

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