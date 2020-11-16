Аэропорту «Жуковский» заблокировали счета за просрочку уплаты налогов

Оператор аэропорта «Жуковский» — АО «Рампорт аэро» — допустил просрочку по уплате налогов, в связи с чем операции по его банковским счетам заморожены, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

По состоянию на понедельник оценочная сумма задолженности «Рампорт аэро» перед Федеральной налоговой службой — 11,96 млн рублей, пишет «Интерфакс». По решению регулятора приостановлены операции компании с Альфа-банком, Сбербанком, Совкомбанком, Синко-банком, банками «Возрождение», «Солидарность».

Оператор «Жуковского» уже попадал в негативный реестр ФНС из-за просрочки по уплате налогов в 2018 году. Речь шла о налогах за 2017 год, причиной был «кассовой разрыв, возникший в результате сезонности в периодах работы аэропорта», объяснял представитель «Рампорт аэро». Размер долга не уточнялся, впоследствии он был уплачен.

В 2019 году «Жуковский» обслужил 1,4 млн пассажиров, получив 464 млн руб. выручки и 194 млн руб. чистого убытка по РСБУ. В этом году, как и другие предприятия авиаотрасли, «Жуковский» столкнулся с падением перевозок на фоне пандемии COVID-19. В Минтрансе прогнозируют сокращение пасажиропотока по итогам года на 60%.