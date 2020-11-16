Предлагают добавить новые реквизиты в чек ККТ, чтобы он заменял собой счет-фактуру

Оборот по корпоративным картам в операциях юрлиц составляет менее 1 %.

По мнению банковского сообщества, непопулярность операций по корпоративным картами кроется в трудозатратном процессе принятия НДС к вычету.

Чтобы принять НДС к вычету по операциям с использованием корпоративной карты, необходимо предъявить доверенность, согласно которой держатель карты выступает от имени юрлица, и получить счет-фактуру, оформленную на имя организации, отметили в Ассоциации банков России.

Банки предлагают расширить реквизиты кассового чека необходимыми данными для сопоставимости чека со счетом-фактурой и закрепить возможность принятия НДС к вычету на основании кассового чека в нормативных документах.

«Технологии позволяют включить в чек ИНН покупателя, чтобы кассовый чек обладал такими же правами как счет-фактура. Это даст возможность делать покупки корпоративного клиента такими же простыми, как для физического лица. Такой шаг позволит юрлицам интегрироваться в цифровую экономику, в которой банки активно участвуют», — отметил вице-президент АБР Алексей Войлуков.