Субъектам МСП компенсируют 50% стоимости российского софта. Выделяют 7 млрд рублей

Субъектам малого и среднего предпринимательства компенсируют 50% стоимости отечественного софта. Для этого выделят 7 млрд рублей Российскому фонду развития информационных технологий, он и будет заниматься компенсациями.

Соответствующий проект постановления правительства разработало Минцифры.

По замыслу Минцифры, РФРИТ будет компенсировать ровно половину средней рыночной цены программного продукта. Предлагается поддержка использования программного обеспечения только в облачной инфраструктуре, сказано в проекте постановления.

К тому же субсидии предлагается направлять на приобретение не любых программ, а только тех, которые используются для управления технологическим процессом в компании, т. е. его точностью, повышением качественных характеристик продуктов, снижением издержек за счет сокращения брака и т. д.

Российским считается программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

По материалам «Ведомостей».