Службы занятости смогут предлагать соискателям работу по всей стране. Для них разрабатывают единую платформу

В России создается единая онлайн-платформа для служб занятости, чтобы они смогли предлагать соискателям работу по всей стране.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда, пишет «ТАСС».

«В рамках федпроекта „Содействие занятости“ будет создана единая информационная платформа для всех центров занятости, чтобы максимальное количество услуг можно было предоставить в дистанционном формате, а службы занятости могли предлагать соискателям вакансии по всей стране», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, по федеральному проекту будет организовано бесплатное повышение квалификации для сотрудников служб занятости.

«Новым принципам, компетенциям и технологиям работы будут обучены до 4 тыс. человек в 2021 году и по 6 тыс. ежегодно в 2022-2024 годах», — сообщили в пресс-службе.

Зодно в Минтруде сейчас занимаются созданием единого стандарта обслуживания в центрах занятости.