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Тренды налогового контроля в 2020-2021. Приглашаем на бесплатный вебинар

Бизнес жалуется, что, несмотря на запрет проверок в пандемию, налоговиков и правоохранителей это не останавливало. Действительно ли проблема настолько большая? 

Центр обучения «Клерка» и спикер Наталья Шилова приглашают на бесплатный вебинар: «Тренды налогового контроля 2020-2021: опасные и не очень». Вебинар пройдет 25 ноября с 11:00 до 12:30.

Каковы тенденции налогового контроля в пандемию коронавируса? Обсудим их на вебинаре, а также выясним:

  • Существуют ли на практике проблемы, связанные с давлением на бизнес со стороны налоговых и правоохранительных органов в 2020 году?
  • Какие тренды налогового контроля ждать в 2021 году?

Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное.

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