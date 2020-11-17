Тренды налогового контроля в 2020-2021. Приглашаем на бесплатный вебинар

Бизнес жалуется, что, несмотря на запрет проверок в пандемию, налоговиков и правоохранителей это не останавливало. Действительно ли проблема настолько большая?

Центр обучения «Клерка» и спикер Наталья Шилова приглашают на бесплатный вебинар: «Тренды налогового контроля 2020-2021: опасные и не очень». Вебинар пройдет 25 ноября с 11:00 до 12:30.

Каковы тенденции налогового контроля в пандемию коронавируса? Обсудим их на вебинаре, а также выясним:

Существуют ли на практике проблемы, связанные с давлением на бизнес со стороны налоговых и правоохранительных органов в 2020 году?

Какие тренды налогового контроля ждать в 2021 году?

Записывайтесь прямо сейчас! Участие бесплатное.