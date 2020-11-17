Предлагают ввести обязательную проверку электропроводки в квартирах

В России предложили ввести обязательную проверку состояния электропроводки в квартирах.

С такой идеей выступили в Общественной палате совместно с НП «ЖКХ Контроль». Обращение адресовано главе Минстроя.

Неисправная электропроводка или несоблюдение требований проведения работ при ремонте электрооборудования и системы электроснабжения зачастую приводят к пожарам. На это указала автор инициативы, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

📌 Реклама

Она предлагает ввести не только обязательные проверки проводки в квартирах, но и предусмотреть привлечение к персональной ответственности тех, кто будет их осуществлять, говорится в письме главе Минстроя.

На данный момент в многоквартирных домах производится сезонная проверка электропроводки только в подъездах и других местах общего пользования. За состояние проводки в квартирах отвечают сами жильцы. Но, по мнению, экспертов, у жильцов не всегда есть для этого требуемые навыки. А подавляющее большинство пожаров происходит именно из-за неисправностей в квартирах.

В Госдуме сочли инициативу полезной. Однако люди могут и не пустить проверяющих в квартиру.

«Ввод плановых проверок практически невозможен из-за права собственности граждан на квартиру, в том числе электросети и оборудование. Логичнее ужесточить ответственность людей за проблемы с проводкой, особенно после перепланировок», — сказала директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.