В России оформлено уже 50 миллионов электронных больничных листов

«Юбилейный», 50-миллионный электронный листок нетрудоспособности был выдан 13 ноября 2020 года в г. Волгоград в медицинском центре «ЭМПО», сообщает пресс-служба ФСС.

Из субъектов РФ на первом месте по количеству выданных электронных больничных находится г. Москва (5 267,5 тыс. шт.), на втором месте — Московская область (2 517,8 тыс. шт.), а на третьем месте — Республика Татарстан (2 472,2 тыс. шт.).

По доле выданных электронных листков нетрудоспособности от общего количества выданных больничных в 2020 году лидирует Республика Северная Осетия (Алания) — 96,3 %, затем — Республика Татарстан — 95,4 %, Ненецкий автономный округ — 94,3 %.

Электронные больничные листы выдают свыше 10 тыс. медицинских организаций (85 % от общего количества по России), которые обеспечивают выдачу более 99 % всех листков нетрудоспособности в стране.

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На территории РФ самыми активными медицинскими организациями с наибольшим количеством выданных электронных больничных являются:

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца» г. Москва (5 016,1 тыс. шт.);

ГБУЗ «Городская поликлиника» Пензенской области (154,1 тыс. шт.);

ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница святителя Луки Крымского» Белгородская область (145,8 тыс. шт.).

временной нетрудоспособности или по беременности и родам.

На портале госуслуг действует сервис, который позволяет гражданам получать в «онлайн-режиме» сведений о действиях медицинских работников с ЭЛН. С 2021 года этот сервис будет также оповещать граждан о выплаченных им пособиях ФСС.