На детские пособия с 3 до 7 лет выделено еще 62 млрд. рублей

Почти 62 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Опубликовано соответствующее Распоряжение Правительства № 2986-р от 14.11.2020.

Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату, пояснили в Правительстве. Их в России уже более 4,2 миллиона человек.

Напомним, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Размер пособия составляет 50 % регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

Добавим, что с 2021 года пособие будет увеличено в 2 раза, но не для всех.