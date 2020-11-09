Что поменяют в выплатах на детей с 3 до 7 лет: полный обзор нововведений с примерами расчета

С 1 января 2020 года в стране ввели ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

В ближайшее время правила такой выплаты будут меняться. Подготовлено несколько нормативных актов на эту тему.

Подготовительная работа

Детское пособие на детей от 3 до 7 лет введено Указом Президента № 199 от 20.03.2020.

При этом подпунктом б пункта 4 этого Указа Правительству поручено до 30 ноября 2020 года провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата, и по итогам этой оценки принять меры, направленные на увеличение с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ.

Это задание Правительство выполнило.

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Добавим, что о необходимости увеличить это пособие месяц назад говорил Владимир Путин. Тогда же Минтруд подсчитал, что на эти цели дополнительно потребуется 95 млрд. рублей.

В настоящее время пособие назначено более чем на 4,2 млн детей. На эти цели из бюджета потрачено 202 млрд рублей.

Действующая нормативка

Как было сказано выше, пособие на детей до 7 лет регламентируется Указом Президента № 199 от 20.03.2020.

Кроме того, издано Постановление Правительства № 384 от 31.03.2020, которое устанавливает основные требования к порядку назначения этих детских выплат, перечень документов для назначения пособия и типовую форму заявления, которое подают родители.

Оба эти документа претерпят изменения. Минтруд подготовил соответствующие проекты. Ниже расскажем подробно о каждом из них.

Как сейчас

Напомним, кому сейчас выплачивается это пособие, на каких условиях и в каком размере.

Пособие получают семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. При этом прожиточный минимум берется за 2 квартал предыдущего года.

Размер пособия — 50 % регионального прожиточного минимума ребенка. Это примерно около 5,5 тыс. рублей.

Пособие введено в марте (задним числом), а платить его начали с июня за периоды с 1 января.

А теперь подробнее остановимся на планируемых изменениях.