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Что поменяют в выплатах на детей с 3 до 7 лет: полный обзор нововведений с примерами расчета

С 1 января 2020 года в стране ввели ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

В ближайшее время правила такой выплаты будут меняться. Подготовлено несколько нормативных актов на эту тему.

Подготовительная работа

Детское пособие на детей от 3 до 7 лет введено Указом Президента № 199 от 20.03.2020.

При этом подпунктом б пункта 4 этого Указа Правительству поручено до 30 ноября 2020 года провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата, и по итогам этой оценки принять меры, направленные на увеличение с 1 января 2021 года размера ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ.

Это задание Правительство выполнило.

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Добавим, что о необходимости увеличить это пособие месяц назад говорил Владимир Путин. Тогда же Минтруд подсчитал, что на эти цели дополнительно потребуется 95 млрд. рублей.

В настоящее время пособие назначено более чем на 4,2 млн детей. На эти цели из бюджета потрачено 202 млрд рублей.

Действующая нормативка

Как было сказано выше, пособие на детей до 7 лет регламентируется Указом Президента № 199 от 20.03.2020.

Кроме того, издано Постановление Правительства № 384 от 31.03.2020, которое устанавливает основные требования к порядку назначения этих детских выплат, перечень документов для назначения пособия и типовую форму заявления, которое подают родители.

Оба эти документа претерпят изменения. Минтруд подготовил соответствующие проекты. Ниже расскажем подробно о каждом из них.

Как сейчас

Напомним, кому сейчас выплачивается это пособие, на каких условиях и в каком размере.

Пособие получают семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. При этом прожиточный минимум берется за 2 квартал предыдущего года.

Размер пособия — 50 % регионального прожиточного минимума ребенка. Это примерно около 5,5 тыс. рублей.

Пособие введено в марте (задним числом), а платить его начали с июня за периоды с 1 января.

А теперь подробнее остановимся на планируемых изменениях.
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Изменение размера пособия

Это важные изменения, которых с нетерпением ждали семьи с детьми-дошколятами. Пособие увеличат.

Выйдет новый Указ Президента, который содержит изменения в Указ № 199. Проект нового Указа опубликован на федеральном портале.

Начиная с 1 января 2021 года ежемесячная выплата устанавливается в размере величины регионального прожиточного минимума для детей.

При этом прожиточный минимум будут брать не за 2 квартал прошлого года, а на год обращения за пособием.

Однако такой повышенный размер пособия получат не все. Есть нюансы при подсчете дохода для определения критериев нуждаемости. О них — читайте ниже.

Кто-то по-прежнему будет получать половину прожиточного минимума. Но это также будет ПМ на год обращения, а не за 2 квартал прошлого года.

Кроме того, в закон введут норму, что эта детская выплата подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ.

Изменение критериев нуждаемости

Во-первых, для критерия нуждаемости как и для целей размера пособия будет учитываться другой прожиточный минимум — на год обращения, а не прошлогодний за 2 квартал.

Во-вторых, для повышенного размера пособия (1 ПМ вместо 0,5 ПМ) с 2021 года при определении критерия нуждаемости доход семьи будет считаться с учетом старого размера пособия.

То есть повышенное пособие дадут только в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50 % величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

Другими словами, если семье дали пособие в прежнем размере (50 % ПМ), но она все равно даже с учетом этих денег находится за чертой бедности, то выплату увеличат в 2 раза.

Если же семья, получая пособие в размере 50 % ПМ, выходит из списка малообеспеченных, то повышенное пособие ей не положено. Власти ставили цель вывести семью из бедности. Цель достигнута.

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Объясним на примерах

Пример № 1

Прожиточный минимум в регионе на душу населения — 11 000 руб.

Прожиточный минимум для детей — 11 200 руб.

У семьи Ивановых из 3-ех человек доход 28 000 рублей.

28 000 меньше, чем 33 000 (11 000*3), значит пособие им положено. Но в каком размере?

Ежемесячная выплата в размере 50 % от детского ПМ составляет 5 600 руб.

Суммируем доход Ивановых с 50-процентным пособием и получаем 28 000 5 600 = 33 600 руб.

33 600 больше, чем 33 000, значит повышенное пособие Ивановым не положено. Им будут платить, как и раньше, половину ПМ.

Итого доход Ивановых составит 33 600 руб. (28 000 5 600).

Пример № 2

Прожиточный минимум в регионе на душу населения — 11 000 руб.

Прожиточный минимум для детей — 11 200 руб.

У семьи Петровых из 3-ех человек доход 26 000 рублей.

26 000 меньше, чем 33 000 (11 000*3), значит пособие им положено.

Суммируем доход Петровых с 50-процентным пособием и получаем 26 000 5 600 = 31 600 руб.

31 600 меньше, чем 33 000, значит повышенное пособие Петровым положено.

Итого доход Петровых составит 37 200 руб. (26 000 11 200).

Пример № 3

Прожиточный минимум в регионе на душу населения — 11 000 руб.

Прожиточный минимум для детей — 11 200 руб.

У семьи Сидоровых из 3-ех человек доход 34 000 рублей.

34 000 больше, чем 33 000 (11 000*3), значит пособие им в принципе не положено.

Итого доход Сидоровых составит 34 000 руб.

Изменение формы заявления

В заявлении на детское пособие нужно будет указывать ИНН работодателя. Но только для случаев, когда работодатель — ФСБ, ФСИН, Минобороны или другое «силовое» ведомство.

Проект с поправками в Постановление Правительства от 31.03.2020 № 384 недавно публикован на федеральном портале.

Дело в том, что Соцзащите для определения критерия нуждаемости нужны сведения о размере денежного довольствия сотрудников «силовых» ведомств.

Эти данные могла бы дать ФНС. Но сейчас такой информации там нет.

В связи с этим предлагается закрепить возможность ФНС осуществлять запрос сведений о доходах военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии, работников органов принудительного исполнения напрямую у этих ведомств.

Для этого изменится форма заявления на получение пособия. Бланк пополнится полями для указания места работы и ИНН налогового агента.

Кроме того, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ФСБ, госохраны, проектом предлагается обязать документарно подтверждать наличие и размер дохода посредством личного посещения Соцзащиты, потому что пока ФНС не может запрашивать эти данные у силовиков.

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Изменение состава доходов

Минтруд приступил к разработке проекта Постановления Правительства, который корректирует перечень доходов, учитываемых при определении критерия нуждаемости на пособие для детей от 3 до 7 лет.

Из существующего перечня исключат ежемесячную денежную выплату, ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и ежемесячные выплаты нетрудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом с детства первой группы.

Сам проект пока не опубликован. Его проанонсировали в партии «Справедливая Россия» со ссылкой на письмо Минтруда в ответ на депутатский запрос.

К депутатам обращаются родители детей-инвалидов с жалобой на многочисленные отказы им в ежемесячных выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее мы рассказывали, с какими проблемами сталкиваются родители при оформлении этого пособия.

Многие не проходят по доходу на детское пособие с трёх до семи лет. Что возмущает родителей

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