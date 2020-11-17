Дачную амнистию продлят еще на пять лет

Дачную амнистию опять продлят, на этот раз до 1 марта 2026 года. Законопроект прошел второе чтение в Госдуме.

После того как в августе 2018 года вступил в силу уведомительный порядок строительства домов на дачных участках, строить можно только после получения соответствующего разрешения. Для тех граждан, которые начали стройку до 2018 года, приняли дачную амнистию. До 1 марта 2021 года люди могут направить уведомление в уполномоченный орган, и им не понадобится оформлять разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Те, кто не успел, смогут оформить свои права на дом только в судебном порядке.

Однако не все садоводы успели зарегистрировать собственность. В связи с этим и было продложено продлить дачную амнистию ещё на пять лет.

Дачная амнистия действует в России уже 14 лет, и под её действие попали 14 млн садовых участков.