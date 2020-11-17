Чтобы получить индексацию пенсий, работающие пенсионеры массово просят уволить их на месяц

Работающие пенсионеры просят уволить их на месяц и устроить заново, чтобы им пенсию проиндексировали. Поскольку, если этого не сделать — индексации не будет.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«У клиентов работающие пенсионеры массово просят уволить их на 1 месяц в конце года, а потом принять снова, чтобы получить право на пересчет пенсии. На наши абсолютно здравые (как нам кажется) предупреждения, что это в чистом виде мошенничество и так нельзя, нам говорят, что типа все так делают! Не ну нормально, а? Или я чего-то не догоняю?».

Вот что пишут в комментариях:

«Вот и я хотела бы узнать, что там такое пересчитывают. Недавно принимали пенсионерку на работу, так она ждала два месяца после увольнения с прежнего места (говорила, что нужно два), чтоб к нам оформиться. Уверяла, что тогда ей пенсию пересчитают. И тоже говорила, что все так делают».

Пишут, что для индексации пенсии нужно около 3 месяцев:

«Индексируют пенсию, как и неработающим на 200-300 руб., у всех по-разному. А индексацию делают в ПФР после того, как будут сведения, что пенсионер не работает (обработают СЗВ-М в течении 3 месяцев)».

Но суть тут не в надбавке для безработных, а в механизме индексации. И мошенничества тут нет.

«Никакого мошенничества тут нет, есть мошенничество со стороны государства, которое отменило индексацию работающим пенсионерам. И суммы там не копейки, а 2-3 тыс каждая индексация».

Вот подробнее об этой индексации:

«Зачастую пенсионер увольняется, чтобы получить индексацию, а затем снова возвращается на работу. Законом такая процедура не запрещена, но при этом нужно учитывать сроки увольнения и восстановления на работе, чтобы не остаться без положенной прибавки. Для индексации пенсии нужно не работать в течение одного полного календарного месяца, с первое и по последнее число (например, с 1 по 31 января). Дату увольнения и последующего трудоустройства нужно определять с учетом этого правила.

К примеру, если пенсионер увольняется в декабре, ему нужно считаться неработающим с 1 по 31 января. Вернуться на работу в этом случае можно не ранее 1 февраля. Нужно понимать, что при последующем трудоустройстве размер пенсии не уменьшится, но пенсионер снова потеряет право на плановую индексацию. Восстановлено оно будет, если гражданин снова уволится. Увольняться, получать индексацию и снова устраиваться на работу можно сколько угодно раз — закон это не запрещает».

Вот и приходится пенсионерам изворачиваться, чтобы законно причитающееся получить.