С мошенниками не нужно разговаривать, тем более говорить «да». ЦБ предупреждает

В ЦБ дали рекомендации, что не нужно говорить мошенникам во время их звонка якобы от банка.

Советует первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

«Внимательно выслушать этот звонок. Повесить трубку и позвонить в банк», — пояснил он.

По его словам, не нужно давать утвердительные ответы и вообще лучше не продолжать разговор.

Эксперты считают, что мошенники специально хотят получить от клиента банка ответ «да» с целью заполучить голосовой отпечаток. В некоторых банках ряд операций можно сделать через голосового помощника. Правда, по словам Сычева, таких банков мало, а круг связанных с этим операций «сильно ограничен».

С другой стороны, как вообще понять, что звонок именно от мошенников? Они же так не будут представляться.

По материалам «РИА Новости»,